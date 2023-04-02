وذكرت الممثلية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء السبت - أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 18 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، حيث أطلق العدو سبع قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم، واستهدفت قوات كييف مدينة ياسينوفاتسكي بثلاث قذائف من راجمات الصواريخ والمدفعية 155 و152 ملم، وفي المجمل قامت القوات الأوكرانية بإطلاق 97 مقذوفا من العيارات المختلفة على أراضي المدينة.

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في ياكوفليفكا، جورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا.



وأفاد بورود معلومات خلال اليوم الماضي أيضا عن إصابة مدني واحد في مدينة ياكوفليفكا.



جدير بالذكر أنه تم تسجيل عمليات قصف أوكرانية في اليوم السابق باستخدام 34 مقذوفا وصاروخا من عيارات مختلفة.