اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل شاب في الهرم.. اعتدى عليه بسلاح أبيض

الأحد، 02 أبريل 2023 10:59 م
القبض على المتهم بقتل شاب في الهرم.. اعتدى عليه بسلاح أبيض أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شاب فى الهرم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليه شاب، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد أحد الأشخاص تربطه علاقة قرابة به، نتيجة خلافات بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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