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القارئ العزب سيد يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين.. فيديو

الأحد، 02 أبريل 2023 08:03 م
القارئ العزب سيد يؤم المصلين فى صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين.. فيديو صلاة التراويح
محمد شرقاوى

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تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم المصلين في اليوم الحادي عاشر من أيام الشهر الكريم، في صلاة العشاء المقرئ الدكتور مصطفى عبد السلام والمقرئ العزب سيد في صلاة التراويح.
 
 
وتعرض قناة "الحياة" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح يوميًا وطوال شهر رمضان الكريم من مسجد الحسين بالقاهرة بصوت كبار القراء.
 
وأعلن محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، أنه فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله، سيتم إذاعة صلاة العشاء والتراويح على شاشة قناة الحياة.

صلاة التراويح

مسجد الحسين

قناة الحياة

شهر رمضان

العزب سيد



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