اليوم السابع
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السيطرة على حريق كابل كهرباء فى منطقة حدائق القبة دون إصابات

الأحد، 02 أبريل 2023 04:25 م
السيطرة على حريق كابل كهرباء فى منطقة حدائق القبة دون إصابات حريق، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب فى كابل كهرباء بدائرة قسم شرطة حدائق القبة دون إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في منطقة حدائق القبة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
 
وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب بكابل كهرباء نتيجة ماس، ولا شبهة جنائية في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق كابل

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء



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