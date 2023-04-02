اليوم السابع
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السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى السنطة بالغربية

الأحد، 02 أبريل 2023 02:09 م
السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى السنطة بالغربية الحريق
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، على حريق هائل بحظيرة مواشي بقرية ميت الليث التابعة لمركز ومدينة السنطة، دون وقوع إصابات بشرية. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بحظيرة مواشي بقرية ميت الليث التابعة لمركز السنطة، على الفور انتقلت منى صالح رئيس المدينة وفريق الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم إخماد الحريق دون امتدادة لباقي المناطق المجاورة، وتبين من المعاينة الاولية نفوق 2 من رؤوس الماشية، وان تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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