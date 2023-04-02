السجن سنتين لمتهم بدهس شاب في زهراء المعادي

كتب سليم على

قضت محكمة جنح المعادي المنعقدة بزينهم بمعاقبة المتهم ب دهس شاب بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، لقيادته السيارة بتهور والتسبب في وفاة المجني عليه بالسجن مدة سنتين وكفالة 2000 جنيه.

كانت البداية عندما تلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادي، بورود إشارة من المستشفى، تفيد بوصول م. ض جثة هامدة، إثر حادث دهس بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة العامة لمناظرة جثمان الشاب، وأمرت بإيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، وكلفت بتفريغ كاميرات المراقبة للتوصل لمرتكب الحادث وسرعة ضبطه.