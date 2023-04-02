الرعاية الصحية: الخدمات الاجتماعية تسهم في تعزيز إيجابية بيئة العمل

كتب وليد عبد السلام

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز الخدمات الإجتماعية المقدمة من خلال وحدة الدعم المعنوي للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد مرور عام من إنشاء الوحدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التركيز على تقديم الخدمات الإجتماعية للدعم المعنوي للعاملين، متابعًا: نهتم بتحقيق رضاء العاملين إيمانًا بأن أساس أي نظام رعاية صحية ناجح هو القوى البشرية العاملة، وتوفير كافة الخدمات والسبل التي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين، مما يسهم في الوصول لأعلى مستويات الجودة في أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد السبكي، أهمية تحقيق رضاء العاملين وزيادة ارتباطهم وولائهم وانتمائهم للهيئة، وذلك من خلال دمجهم في الأنشطة الإجتماعية المختلفة، وتوفير مزايا لهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بالخدمة، لافتًا إلى أنه يتضمن دور وحدة الدعم المعنوي بالهيئة دعم مقدمي الخدمة، فيما يتعلق على سبيل المثال لا الحصر، بتقديم الخدمات "التأمينية، التكافلية، الترفيهية، تعزيز العلاقات الإنسانية"، وتوفير تلك الخدمات بشكل متكامل واحترافي.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن الدعم المعنوي للعاملين يرفع طاقتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى أهم 5 أنشطة قدمتها وحدة الدعم المعنوي للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، شملت "إطلاق أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية، تكريم المتميزين من العاملين بجوائز مادية وعينية، رحلات العمرة الميسرة، خصومات لأهم العلامات التجارية، اشتراكات مخفضة لعضوية النوادي الرياضية"، وذلك فضلًا عن إقامة الدورات الرياضية الرمضانية، والرحلات الترفيهية بالأوقات المختلفة من العام، ومسابقات تكريم الأم المثالية، والمشاركة الوجدانية للعاملين في مختلف مناسباتهم.

وتابع السبكي: مؤكدًا أهمية الخدمات الاجتماعية للدعم المعنوي للعاملين في تعزيز إيجابية بيئة العمل ونجاحه، والارتقاء بقدرات وإنتاجية العاملين، لافتًا إلى أن تلك الأنشطة والخدمات هي مجرد خطوة على طريق لا يزال طويلًا نحو تحقيق رضاء العاملين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

ولفت الأستاذ محمد توفيق، المشرف العام على وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، إلى أن توفير تلك الخدمات يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ببذل أقصى الجهد للوصول إلى أعلى معدلات رضاء العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات الاجتماعية تستهدف خلق بيئة عمل ملائمة وجيدة للعاملين، وتعزز من قيم ولائهم وانتمائهم للهيئة.

وأضاف توفيق، أن ذلك يتم بالتوازي مع العمل على استراتيجية للتواصل مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم لتطوير بيئة العمل، وذلك من خلال عدة محاور يأتي في مقدمتها، الاستبيانات الدورية لقياس الرأي حول مدى رضاء العاملين عن بيئة العمل، وأنظمة العمل الإلكترونية، والتدريبات وورش العمل المختلفة، والمنح والدورات التدريبية، والشعور بالأمان الوظيفي، وتوقيتات وساعات العمل، وخدمات التغذية والسكن والإقامة، مما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة نحو الوصول إلى أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين.