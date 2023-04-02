الدفاع التشيكية: لا نخطط بأى حال من الأحوال لنشر أسلحة نووية فى البلاد

كتب- وكالات

صرحت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، اليوم الأحد، أنه ليس من المخطط نشر أسلحة نووية في جمهورية التشيك.

وقالت تشيرنوخوفا للتلفزيون التشيكي، في تعليقها على بيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمال نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا: "لا يُفترض بأي حال من الأحوال نشر أسلحة نووية في البلاد (في جمهورية التشيك)".

وأضافت تشيرنوخوفا: "عواقب استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا بالنسبة لجمهورية التشيك ستكون خالية من المخاطر، وإذا حدث ذلك، فلن يتعرض مواطنو جمهورية التشيك لأي خطر".

من جانبه، قال العضو في أكاديمية العلوم العسكرية، ألكسندر بارتوش، لوكالة سبوتنيك"، "إنه في أراضي سبع دول أوروبية، توجد مستودعات بأسلحة نووية أمريكية منذ الحرب الباردة، وطيارون في العديد من الدول الأوروبية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

وقال بوتين، في حديث لقناة "روسيا 24"، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو المقبل.

وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.