الداخلية تكشف تفاصيل القبض على المتهم بقتل طليقته فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ (30) مارس الماضى وقد تمكن الأهالى من ضبط مرتكب الواقعة وأثناء ذلك قام شقيق المجنى عليها بالتعدى عليه وإحداث إصابات متفرقة به.. وتم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف فى حينه.

وبسؤال كريمة المجنى عليها "مصابة بسحاجات متفرقة" أقرت بوجود خلافات بين والدتها المتوفاه وطليقها المتهم بسبب إحتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك فقام بتطليقها وقيامها بترك مسكن الزوجية منذ شهر ، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها التى أدت إلى وفاتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالتعدى عليه على ذمة التحقيقات.