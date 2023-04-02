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"الداخلية" تطلق خدمة جديدة للرد الآلى على استفسارات المواطنين.. التفاصيل

الأحد، 02 أبريل 2023 05:00 ص
"الداخلية" تطلق خدمة جديدة للرد الآلى على استفسارات المواطنين.. التفاصيل وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: أحمد إسماعيل

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فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات وزارة الداخلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (Chatbot) على بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
 
وللاستفادة من تلك الخدمات يستعرض اليوم السابع في السطور التالية الخطوات التي يجب اتباعها للاستفادة من تلك الخدمات.
 
 
1-الدخول على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg)
 
2- الضغط على شعار الوزارة الموجود أسفل يمين الصفحة والمعنون بتعليق (إضغط هنا للإستفسار عن خدماتنا الإلكترونية والإجابة على أسئلتك)
 
3- يتم كتابة الإستفسار والرد عليه بطريقة آلية بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى ودون أى تدخل بشرى
 
4- يمكن إختيار نوع الخدمة المراد الإستفسار عنها من القائمة المخصصة لذلك.
 
 
 
 

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