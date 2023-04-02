الحكومة الإسرائيلية توافق على تشكيل وتمويل "الحرس الوطني"

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صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إنشاء "الحرس الوطني" تحت إشراف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في البلاد.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت رسميا خلال جلستها الأسبوعية، في وقت سابق من اليوم، الموافقة على إنشاء وتمويل "الحرس الوطني" تحت إشراف بن غفير.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، وهو الحرس الذي وافق عليه بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل تجميد خطة الإصلاح القضائي.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح ما إذا كان "الحرس الوطني" سيكون تابعا للمفوض العام للشرطة أو هيئة أخرى.