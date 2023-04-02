اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 06:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الإسرائيلية توافق على تشكيل وتمويل "الحرس الوطني"

الأحد، 02 أبريل 2023 05:21 م
الحكومة الإسرائيلية توافق على تشكيل وتمويل "الحرس الوطني" رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على إنشاء "الحرس الوطني" تحت إشراف إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في البلاد.
 
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت رسميا خلال جلستها الأسبوعية، في وقت سابق من اليوم، الموافقة على إنشاء وتمويل "الحرس الوطني" تحت إشراف بن غفير.
 
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء ما يسمى بـ"الحرس الوطني"، وهو الحرس الذي وافق عليه بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مقابل تجميد خطة الإصلاح القضائي.
 
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم تشكيل لجنة لاقتراح ما إذا كان "الحرس الوطني" سيكون تابعا للمفوض العام للشرطة أو هيئة أخرى.

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية

فلسطين

الحرس الوطنى

إيتمار بن غفير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة