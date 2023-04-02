اليوم السابع
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التعليم تطالب بإنهاء المناهج فى الموعد المحدد والالتزام بخريطة التيرم الثانى

الأحد، 02 أبريل 2023 03:08 ص
التعليم تطالب بإنهاء المناهج فى الموعد المحدد والالتزام بخريطة التيرم الثانى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني فى المواعيد المحددة لاستمرار الدراسة، مع التزام المدارس بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مشددة على أن الدراسة مستمرة حتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر لها 6 مايو المقبل.

ووجهت الوزارة المدارس بضرورة شرح المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني المقررة مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، مؤكدة أنه تم التنبيه بمراعاة تطبيق قواعد الغياب والحضور لحين انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

الجدير بالذكر أن شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هى يوم 6 مايو المقبل وفقا لجداول الامتحانات التى أعلنتها الوزارة.

وأكد المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يحرص دائما على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، فى إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأى العام.

ويهيب شادى زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تستهدف اثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أى مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الالكتروني.


التربية والتعليم

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تغيير مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صياغة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مناهج الفصل الدراسي الثاني



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