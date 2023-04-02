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التحقيق فى بلاغ يتهم شابا بمحاولة التعدى على طالبة جامعية بطنطا

الأحد، 02 أبريل 2023 01:28 م
التحقيق فى بلاغ يتهم شابا بمحاولة التعدى على طالبة جامعية بطنطا مديرية أمن الغربية - أرشيفية
الغربية ـ مصطفى عادل

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تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها فى واقعة محاولة طالب جامعى التعدى على طالبة جامعية بسلاح أبيض أمام منزلها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، حيث تدخل أحد الجيران للدفاع عنها فتعدى عليه المتهم وأحدث به اصابات وتم السيطرة على المتهم وتسليمه للشرطة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بتحرير فتاة محضرا حمل رقم 10559 جنح ثان طنطا اتهمت فيه طالب بمحاولة التعدى عليها بسلاح أبيض أمام منزلها، وتدخل أحد الجيران للدفاع عنها وأصيب بعد تعدى المتهم عليه، وتم تسليم المتهم للشرطة.
 
وتم اقتياد المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه فى الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان.

محافظة الغربية

طنطا

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