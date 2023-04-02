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البطريرك المارونى بلبنان يجدد نداءه إلى النواب لانتخاب رئيس

الأحد، 02 أبريل 2023 10:28 ص
البطريرك المارونى بلبنان يجدد نداءه إلى النواب لانتخاب رئيس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
إيمان حنا

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جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته النواب إلى إنتخاب رئيسٍ جديد للبنان، وقال: "ليعلم السياسيون وعلى رأسهم نواب الأمة أن ضامن السياسة الصالحة هو انتخاب رئيس لكي تنتظم معه المؤسسات الدستورية". وفق لبنان 24.

وفي عظة أحد الشعانين، اليوم، تحدث الراعي عن الخلوة الروحية المرتقبة في بيت عنيا بعد أيام، مشيراً إلى أن النواب المسيحيين سيجتمعون هناك من أجل الصلاة معاً على نية خلاص لبنان من أزماته السياسية والإجتماعية والإقتصادية.

و اعتبر الراعي أن السياسي الحقيقي خادم وعندما لا يكون خادماً يكون سياسياً سيئاً"، وأضاف: "السياسي مدعو ليدمر في ذاته خطية الفساد والتعدي على المال العام".

وأردف: "نذكر في هذا القداس الأطفال الذين حرموا فرحة العيد، وما أجمل رجال السياسة الملتزمين ببناء السلام وقول الحقيقة".

 

 

 


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