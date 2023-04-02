اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاكوادور تعلن حالة الطوارئ فى مناطق متضررة من تهريب المخدرات

الأحد، 02 أبريل 2023 08:57 ص
الاكوادور تعلن حالة الطوارئ فى مناطق متضررة من تهريب المخدرات رئيس الإكوادور جييرمو لاسو
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإكوادور "جييرمو لاسو" حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخرتين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.

وقال الرئيس لاسو في خطاب أذيع عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن المنطقة المعنية بالقرار تشمل مدينة "جواياكيل" وبلدتين محيطتين بها هما "دوران" و"سامبوروندون" وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد "سانتا إيلينا" و"لوس ريوس".

يذكر أن دستور البلاد يسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.

 


الإكوادور

جييرمو لاسو

مخدرات

جواياكيل



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