الاكوادور تعلن حالة الطوارئ فى مناطق متضررة من تهريب المخدرات

وقال الرئيس لاسو في خطاب أذيع عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إن المنطقة المعنية بالقرار تشمل مدينة "جواياكيل" وبلدتين محيطتين بها هما "دوران" و"سامبوروندون" وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد "سانتا إيلينا" و"لوس ريوس".

يذكر أن دستور البلاد يسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.