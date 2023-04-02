اعرف مميزات التأمين على الماشية.. صرف تعويض 100%

كتبت أسماء نصار

يعمل صندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر ثقافة التأمين على الماشية وتوعية صغار المربين بالمميزات التي يمنحها لهم الصندوق.

وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات التأمين على الماشية.

1- يقدم العديد من المزايا والخدمات للمربين المأمنين لديه من رعاية طبية مجانية طوال مدة التأمين .

2- توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق .

3- أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية وذلك طبقاً للتنسيق الذى تم بين وزارتي الزراعةوالتموين في هذا الشأن .

4- مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة

‏ ‏

‏5- صرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين .

6- يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض.