اعرف مميزات التأمين على الماشية.. صرف تعويض 100%

يعمل صندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر ثقافة التأمين على الماشية وتوعية صغار المربين بالمميزات التي يمنحها لهم الصندوق.
وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات التأمين على الماشية.
1- يقدم العديد من المزايا والخدمات للمربين المأمنين لديه من رعاية طبية مجانية طوال مدة التأمين .
2- توفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق .
3- أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية وذلك طبقاً للتنسيق الذى تم بين وزارتي الزراعةوالتموين في هذا الشأن .
4- مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة
5- صرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الإلتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين .
6- يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض.
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