اعتقال 3 أشخاص فى إيطاليا بعد تحويلهم مياه نافورة للون الأسود

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الإيطالية ثلاثة أشخاص، رجلين وامرأة، بسبب الضرر الذى ألحقوه فى مياه نافورة مشهورة فى روما، وتحويلها للون الأسود بعد سكب مادة سوداء، وذلك احتجاجا على استخدام الوقود الاحفورى.

وأشارت وكالة أنسا الإيطالية إلى أن ثلاثة من نشطاء البيئة سكبوا سائلا أسود فى نافورة باركشيا الشهيرة فى روما، وهم الآن يخاطرون بمقاضاتهم بسبب الضرر الذى سببوه للنافورة، بالإضافة إلى تنظيفها.

وأعلن عمدة روما روبرتو جوالتيرى "مع تنظيف وإعادة فتح طائرة المياه النفاثة تمت استعادة الوظائف كاملة للنافورة".. وقال على صفحته الخاصة بتويتر "روما جميلة ولا نرغب فى تقييد حركة المواطنين من أجل الحفاظ على النصب التذكارية لدينا، بل نرغب فى أن يستمتع الجميع بهذا الجمال، ولكن بدون إلحاق الضرر لأى من آثارنا. فروما هى المدينة التى تريد أن تكون فى الطليعة ضد تغير المناخ، وأنا أناشد اولئك الذين يشاركون هذه الأهداف بتعديل طريقهتهم للتعبير عن رأيهم"، مضيفا: "اذا كانت رؤية هذه المياه السوداء تزعجك، فذلك لأنك مثلنا تدرك مدى قيمة ما نخسره".

وأشار نشطاء البيئة إلى أنهم قاموا بهذا احتجاجا على الوضع المناخى الحالى، موضحين أن "جميع التقارير الرسمية، حتى تلك الواردة من مصادر حكومية، تندد بأن سياسات الحكومة غير كافية لاحتواء ارتفاع درجة الحرارة في غضون 1.5 درجة مئوية وتقودنا مباشرة نحو زيادة كارثية لا تقل عن 2.5 درجة مئوية. وهذا يعني أن الأحداث المتطرفة ستجعل أراضينا غير صالحة للسكن. وهذا يعني أن التصحر والجفاف سوف يرتفعان، مما يتسبب في هجرة غير منضبطة. وهذا يعني أنهما سينهاران جميعًا موازيننا الاقتصادية والاجتماعية. هناك طريقة واحدة فقط لكبح هذا السباق نحو الانتحار الجماعي: وقف الانبعاثات المتعلقة بالوقود الأحفوري ".

وخلصوا "بهذا الإجراء نريد أن نطلب من الحكومة التوقف عن الاستثمار في الإعانات الضارة بيئيًا. بهذا الإجراء ، ندعوكم إلى عدم الاستسلام لحكم الإعدام هذا".