اعترافات المتهمة بسرقة 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر

كتب أحمد حسنى

استمعت النيابة العامة، لأقوال متهمة بسرقة مبلغ 650 ألف جنيه من داخل سيارة بمدينة نصر، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترفت المتهمة بأنها تعمل لدى المجني عليه، وعلمت أن بحوزته مبلغا ماليا كبيرا، فقررت الاستيلاء عليه بطريقة ماكرة، فاستولت على "مفتاح" سيارة المجني عليه، وانتظرت حتى دخل مقر عمله، ثم قامت بفتح السيارة والاستيلاء على حقيبة الأموال، وأعادت "مفتاح" السيارة إلى مكانه من جديد.

المجني عليه لم يشك في السيدة التي تعمل لديه منذ فترة، لكن تحريات رجال المباحث كشفت حيلتها، وتمكنت من القبض عليها.

وكشفت الدخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة "سهواً"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه") .