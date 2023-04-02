استمرار فعاليات ليالى رمضان وتدريبات مشروع ابدأ حلمك بالوادي الجديد.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهدت محافظة الوادي الجديد، استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لليوم الثاني، والتي تقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وعلى مسرح وسينما هيبس، واصلت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، تقديم فقراتها الاستعراضية، وعقدت بمقهى طه حسين الثقافي أمسية شعرية شارك بها كوكبة من الشعراء والأدباء منهم صبرى ضاحي، جمال شيخون، أحمد الشافع، عطيه على أبو خراز، سعاد العقاطي، قدرى عبد العزيز، عصام السنوسي، أيمن محمد السيد.

كما أقيمت ثاني حلقات "العودة إلى الجذور" بعنوان "شهادات ورؤى" مع الشاعر بسام منجي، الذي تحدث عن شهر رمضان بين الماضي والحاضر، موضحا أنه كان قديما يتم الاحتفال به في الواحات من خلال طقوس خاصة وتختلف في القرى عن بعضها البعض وكان يتم الإكثار من مدح الرسول، وتم إلقاء بعض القصائد التى كانت تستخدم في الإنشاد وكذلك إلقاء الضوء على الأجواء الرمضانية في الماضي.

وضمن مشروع ابدأ حلمك لاكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء المحافظة، بدأت التدريبات للمجموعة الثانية من الشباب على مسرح هيبس بالخارجة للمقبولين من أبناء الخارجة والمنيرة وعددهم 40 شابا وفتاة، بعد أن انطلقت بمسرح قصر موط للمقبولين من موط وبلاط والقرى المجاورة، ويستمر التدريب لمدة ستة أشهر.

وفي سياق متصل، شهدت مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، حيث استمرت فعاليات ورشة الخزف لليوم الثاني على التوالي بمركز التدريب على الحرف البيئية واليدوية، تدريب محمد أبو زيد، بجانب ورشة أشغال يدوية "الثوب الواحاتي" ببيت ثقافة القصر.

وأقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة سهرة رمضانية تضمنت محاضرة بعنوان "صوموا تصحوا" تحدث خلالها عبد الله جمال عن فوائد الصيام الصحية وأنه يقلل من خطر الإصابة بالقلب ويعمل على تنظيم مستوى السكر ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة التي تضر الإنسان، إلى جانب فقرة إنشاد ديني للمبتهل حسن عيسى، وورشة فنون تشكيلية للأطفال وفقرة لاكتشاف المواهب.

وعقد قصر ثقافة موط محاضرة بعنوان "صحتك وصحة أسرتك فى رمضان" وتحدث خلالها عمر محمد عن المشاكل الصحية التى يتعرض لها الجهاز الهضمي نظرا للطريقة الخاطئة المتبعة فى رمضان حيث يفرطون فى تناول الطعام بعد طول الصيام، كما تحدث عن أهمية تناول وجبة السحور وأهمية ممارسة الرياضة، ونظمت فقرة ابتهالات وتواشيح للشيخ جمال نصر، بجانب ورشة فنون تشكيلية متنوعه للمواهب من ذوى الهمم بعنوان "ذكرياتنا فى رمضان"، والعاب ذهنية وفقرة اكتشاف مواهب، بجانب تم تنفيذ ابتهالات وتواشيح دينية بمركز شباب البشندي بلاط للشيخ زكريا فرحات.