ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الإكوادور إلى 27 قتيلا

أعلنت السلطات في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 27 قتيلا ، فضلا عن عشرات المفقودين.
وأوضحت إدارة الكوارث في الاكوادور ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن قسما من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل .
وكانت الحكومة في الاكوادور قد أقامت ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتارا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.
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