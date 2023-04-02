ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الإكوادور إلى 27 قتيلا

وأوضحت إدارة الكوارث في الاكوادور ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن قسما من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل .

وكانت الحكومة في الاكوادور قد أقامت ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتارا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.