اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الإكوادور إلى 27 قتيلا

الأحد، 02 أبريل 2023 08:23 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الإكوادور إلى 27 قتيلا انهيار أرضى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 27 قتيلا ، فضلا عن عشرات المفقودين.

وأوضحت إدارة الكوارث في الاكوادور ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن قسما من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل .

وكانت الحكومة في الاكوادور قد أقامت ثلاثة مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتارا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.

 


الإكوادور

الانهيارات الأرضية

كيتو

امطار



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