إكسيوس: حملة ترامب جمعت 5 ملايين دولار تبرعات بعد 48 ساعة من اتهامه

كتبت ريم عبد الحميد

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد جمع أكثر من 5 مليون دولار منذ إذاعة خبر توجيه لائحة اتهام ضده، منها أكثر من 4 مليون دولار فى الساعات الأربع والعشرين الأولى، وأكثر من مليون دولار فى الساعات الأربع والعشرين الثانية، بحسب ما قال مسئول من فريق ترامب للموقع.

وأشار الموقع إلى أن هذه التبرعات السخية تعزز وجهة نظر أغلب كبار قيادات الحزب الجمهورى بأن الاتهام الصادر من مدعى مقاطعة مانهاتن ألفين براج ضد الرئيس السابق فى دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمى دانيالز نظير التزامها الصمت بشأن علاقة بينهما، سيساعد، على الأقل على المدى القصير، جهود ترامب لتحقيق تقدم كبير فى سباق الترشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية. وأشارت حملة ترامب إلى أن 22% من الملايين الأربعة الأولى شملت تبرعات من متبرعين لأول مرة.

وقال جيسون ميلر، المستشار البارز بحملة ترامب، إن الأخير ترشح للرئاسة الولايات المتحدة مرتين، وهناك مجموعة جديدة تماما من أنصار ترامب الذين غضبوا مما يرون أنه اضطهاد سياسى.

وقالت الحملة لأكسيوس إن أكثر من 16 ألف متطوع سجلوا على موقعها الإلكترونى فى غضون 24 ساعة.

وقال شتيفين شيونج، المتحدث باسم حملة ترامب إن حملة مدعى مانهاتن ضد الرئيس دونالد ترامب ليست أكثر من اضطهاد سياسى، تماما مثل كل الخدع الأخرى التي تم استهداف الرئيس ترامب بها، فلا يوحد اى جريمة إلا ما يتعلق بالتدخل فى الانتخابات من قبل الديمقراطيين الراديكاليين من خلال تسليح نظامنا القضائى إلى سلاح ضد ترامب وأنصاره.