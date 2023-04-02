وأوضحت اللجنة - في اجتماعها الطارئ الذى عقد فى مسقط رأس الشهيد بقرية "حورة" بمنطقة النقب - أن الإضراب يشمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربى، باستثناء جهاز التعليم الخاص.



ودعت إلى المبادرة لتنظيم وقفات احتجاجية فى مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، اليوم وغدا الأحد، وتحويل جنازة الشهيد يوم غد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصرى.



وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة.



واستشهد محمد العصيبى من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب باب السلسلة فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".