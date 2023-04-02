اليوم السابع
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الأحد، 02 أبريل 2023 01:31 م
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إضاءة كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة فى بنى سويف بالأزرق احتفالا بيوم التوحد

الأحد، 02 أبريل 2023 01:23 م
إضاءة كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة فى بنى سويف بالأزرق احتفالا بيوم التوحد إضاءة كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة باللون الأزرق
بنى سويف هانى فتحى

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أضيئت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف باللون الأزرق، احتفالاً باليوم العالمى للتوحد، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة هبة أبو النيل عميدة الكلية، والدكتور أحمد علام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والذى يوافق الثانى من أبريل من كل عام ويخصص للتوعية بالتوحد. 
 
وأوضح الدكتور منصور فى بيان له، أن الجامعة تولى اهتماما كبيراً بمرضى التوحد، وتعمل على التوعية بهذا المرض سعياً للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم، والتكيف معهم، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة عدم التنمر على أى شخص من المصابين، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية.

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