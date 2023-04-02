إضاءة كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة فى بنى سويف بالأزرق احتفالا بيوم التوحد

بنى سويف هانى فتحى

أضيئت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف باللون الأزرق، احتفالاً باليوم العالمى للتوحد، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة هبة أبو النيل عميدة الكلية، والدكتور أحمد علام وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والذى يوافق الثانى من أبريل من كل عام ويخصص للتوعية بالتوحد.