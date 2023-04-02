إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات فى طريق الواحات الصحراوى

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.