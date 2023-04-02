اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات فى طريق الواحات الصحراوى

الأحد، 02 أبريل 2023 12:40 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات فى طريق الواحات الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم 3 سيارات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

طريق الواحات الصحراوى

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة