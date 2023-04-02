إصابة عامل سقط من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بواجهة مبنى ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

أصيب عامل بإصابات متفرقة بجسده، إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي في بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، والتي أمرت بموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول بنها، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول عامل مصاب بعدة إصابات متفرقة في أنحاء الجسد، إثر سقوطه من علو، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الشاب المصاب عامل وأصيب إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمل تجديدات المباني خلف مبنى مجلس مدينة بنها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي لتقديم العلاج اللازم ومحاولة إسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.