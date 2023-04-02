إصابة شخصين أثناء عبورهما الطريق بدمنهور فى البحيرة

أصيب شخصان بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورهما الطريق بمدينة دمنهور بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة شخصين إثر إصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق بشارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور بالبحيرة.
أسفر الحادث عــــــن اصابة" بسمله م. م 18 سنه- دمنهور -كدمات متفرقه بالجسم واشرف م. ص24 سنه - دمنهور- كدمات متفرقه بالجسم، ووتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لاجراء الاسعافات الاولية للحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شاب إثر إصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بمركز غرب النوبارية، وبالفحص تبين مصرع "م .ا.س 22عاما إثر إصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمركز غرب النوبارية بالبحيرة، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
كما شهدت محافظة البحيرة مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.
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