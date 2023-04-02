إصابة شخصين أثناء عبورهما الطريق بدمنهور فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب شخصان بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر اصطدامها بسيارة أثناء عبورهما الطريق ب مدينة دمنهور بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة شخصين إثر إصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق بشارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور بالبحيرة.

أسفر الحادث عــــــن اصابة" بسمله م. م 18 سنه- دمنهور -كدمات متفرقه بالجسم واشرف م. ص24 سنه - دمنهور- كدمات متفرقه بالجسم، ووتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لاجراء الاسعافات الاولية للحالات المصابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.