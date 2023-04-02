إدارة الحشود فى المسجد النبوى تهيئ الممرات لاستقبال الزوار والمصلين

وقال عبد الله البلادي مدير إدارة تنظيم الحشود في المسجد النبوي - حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية) - "طوال شهر رمضان المبارك ترتفع جاهزية وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة تنظيم الحشود مع الجهات المشاركة منها الجهات الأمنية والصحية والتطوعية وغيرها".

وأضاف "أن من أوائل الخدمات التي تقدم للزائر حين يتم وصوله إلى ساحات المسجد النبوي هي الخدمات المقدمة من إدارة تنظيم الحشود باستقباله وإيصاله إلى المصليات"، مشيرا إلى أن إدارة تنظيم الحشود أطلقت مبادرة (تيسير الوصول)؛ بهدف تيسير الوصول للزائر والمصلى لجميع مقاصده في المسجد النبوي وتهيئة جميع ما يكفل له الراحة والطمأنينة لأداء العبادات.