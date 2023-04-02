ودمرت الأعاصير في ثماني ولايات على الأقل المنازل والشركات وأقلعت الأشجار وألحقت الخراب بالأحياء عبر مساحة واسعة من البلاد -بحسب ما نقلته وكالة أنباء اسوشيتد بريس الأمريكية السبت.



ومن بين القتلى سبعة في مقاطعة واحدة في تينيسي وأربعة في بلدة وين الصغيرة في أركنساس وثلاثة في سوليفان بولاية إنديانا وأربعة في إلينوي. وتم الإبلاغ عن وفيات أخرى من العواصف التي ضربت ليلة الجمعة حتى يوم السبت في ألاباما وميسيسيبي، إلى جانب حالة وفاة أخرى بالقرب من ليتل روك، أركنساس، حيث قال مسؤولو المدينة إن أكثر من 2600 مبنى كانت في طريق إعصار.