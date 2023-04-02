أخبار مصر.. بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% و22% لمدة 3 سنوات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% و22% لمدة 3 سنوات

أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الصحة: إجراء 1.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إجراء مليون 1.7 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

التعليم تطالب بإنهاء المناهج فى الموعد المحدد والالتزام بخريطة التيرم الثانى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني فى المواعيد المحددة لاستمرار الدراسة، مع التزام المدارس بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مشددة على أن الدراسة مستمرة حتى انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر لها 6 مايو المقبل. مستشار وزير التموين: أسعار الذهب فى طريقها للانخفاض للوصول إلى سعر عادل أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين، أن إصدار بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات هدفه مساعدة المواطنين لمقاومة التضخم، وأن هذا يؤكد على السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة، كما أن ذلك سيعمل على تقليل القوة الشرائية للذهب الأمر الذى سيؤدى إلى خفض أسعار المعدن الثمين، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا ولا تعبر عن السعر العادل، حيث إن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، لافتا إلى أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض من 1900 إلى 1950 جنيه فقط، قائلا: إن أسعار الذهب في طريقها للانخفاض للوصول إلى السعر العادل. الصحة: تطعيم أكثر من 8 ملايين طفل ضد الالتهاب الكبدي "بي" خلال العام الماضي أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن، بلقاح التهاب الكبد الوبائي «بي» ضمن «برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية»، من خلال 271 مركزًا صحيًا موزعين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.

صحف الكويت تبرز زيارة المقداد لمصر وأهمية التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية