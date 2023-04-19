6 أطعمة تتسبب فى حدوث انتفاخ البطن.. منها البقوليات والأطعمة المصنعة

كتب – حسام الشقويرى

على الرغم من أنها شكوى شائعة ، إلا أن انتفاخ البطن ليس دائمًا أمرًا سيئًا. وبالتأكيد لا يجب أن تشعر بالحرج إذا كان بطنك منتفخًا قليلاً. وفي معظم الحالات ، يكون الانتفاخ نتيجة الغازات الزائدة في نظامك لأنك ابتلعت الهواء أو تناولت أطعمة معينة، ومن الطبيعي الشعور بالانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة، لكن الانتفاخ الذي لا ينكمش أو المصحوب بأعراض أخرى مثل القيء أوالحمى قد يكون مدعاة للقلق، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

أطعمة تساهم في انتفاخ البطن

1 - الأطعمة المصنعة

الصوديوم الموجود في الأطعمة المعبأة والمعالجة غير الصحية ، مثل الوجبات السريعة والتوابل والصلصات والحساء المعلب واللحوم الباردة والسلع المخبوزة مثل الخبز والخبز والكعك ، هو النوع الذي يجب تجنبه

2 - الأطعمة الغنية بالدهون

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة المخبوزات واللحوم المصنعة والجبن. وتستغرق الأطعمة الغنية بالدهون وقتًا أطول قليلًا للهضم مقارنة بالأطعمة الأخرى ، لأنها تتحرك ببطء أكثر عبر الجهاز الهضمي ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ". اتبع نهجًا متحفظًا عندما يتعلق الأمر بالدهون المشبعة

3- الألبان

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان بأشكالها المختلفة - بما في ذلك الحليب والآيس كريم والجبن - إلى مشاكل في البطن بالنسبة للبعض بسبب اللاكتوز ، وهو السكر الطبيعي في حليب البقر. يعاني الكثير من الناس من صعوبة في هضم اللاكتوز، وخاصة كبار السن وذوي الأصول الأفريقية أو الأمريكية الأصلية أو الآسيوية ، وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي . إذا وجدت أن منتجات الألبان تزعجك ، لكن لا يمكنك التخلي عن منتجات الألبان ، فحاول تناول مكمل إنزيم مثل Lactaid قبل تناول منتجات الألبان لمساعدة جسمك على تكسير اللاكتوز .

4 - التفاح

على الرغم من كونه طعامًا صحيًا لا يمكن إنكاره ، إلا أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز ، ويمكن أن يسبب الكثير من الفركتوز الانتفاخ ، وفقًا لجونز هوبكنز ميديسن . ويعتبر التفاح أيضًا غذاء عالي الفودماب ، وقد يؤدي ذلك إلى الانتفاخ لدى بعض الناس .

5 - البقوليات

البقوليات ، مثل الفول والعدس ، يمكن أن تسبب الانتفاخ بسبب محتواها من الألياف. ومع ذلك ، فإن هذه الأطعمة النباتية تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم ، وهي من مصادر الطاقة الغذائية

6- الخضراوات الصليبية

تشمل الخضروات الصليبية البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت والجرجير وبراعم بروكسل - بعض من أكثر الأطعمة الصحية هناك ، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية و يمكن أن تتسبب في تراكم الغازات الزائدة ، مما يؤدي إلى الانتفاخ. تحتوي هذه الخضار على سكر يسمى رافينوز ، والذي يمكن أن يسبب الغازات.