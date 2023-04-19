32 حملة للتفتيش المالى الإدارى على الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تواصل الإدارات واللجان المختصة بالرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة بنى سويف جهودها فى متابعة مستوى الخدمات والمرافق والأداء التنفيذى لمنظومة العمل بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، وذلك فى إطار دفع جهود الدولة لإصلاح ومواجهة كافة أوجه القصور الإدارى، الذى قد يؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة صوره.

وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ، في الفترة من 1 أبريل إلى 13 أبريل، والذى أعده وعرضه أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة، بشأن نتائج المرور المفاجئ على دواوين الوحدات المحلية بالمدن والقرى ووحدات الإدارات الخدمية وغيرها، والتى تضمنت القيام بنحو 32 زيارة تفتيشية مفاجئة على العدد من الجهات التنفيذية والخدمية الحكومية من الوحدات المحلية والصحية والقروية ومديريات الخدمات والقطاعات الحيوية.

شملت حملات التفتيش 5 وحدات قروية على قرى : تلت ، دلهانس ، العواونة ، طنسا بني مالو، قمبش ، ننا ، حيث تم رصد عدد من المخالفات عبارة عن حالات غيات وترك عمل بدون سند قانوني ، وفي قرية قمبش تبين من خلال اللجنة الفنية بصرف عدد 147 لتر سولار بزيادة عن المعدل المعمول به ، وتبين خلال التفتيش بضرورة متابعة الإجراءات القانونية وفقا للقانون 119 لسنة 2008 وذلك لعدد 3 محضر بقسم التنظيم.

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 17 حملة تفتيش شملت : مكتب رعاية طفل بني سويف، مكتب أول صحة للإدارة الصحية بني سويف ، وحدة صحية قرية على حمودة ، وحدة صحية قرية بياض العرب ، إدارة بني سويف الصحية بميدان حارس ، الإدارة الصحية ببني سويف التابعة لمديرية الصحة ، وحدة صحية قرية أفوه ،التفتيش على العاملين بقسم الطب الوقائي التابع للإدارة الصحية بني سويف ، ووحدة صحية قرية تلت، ووحدة صحية قرية الدوالطة، وحدة صحية قرية طحا بوش ، ووحدة صحة الاسرة بقرية طوه التابعة للإدارة الصحية مدينة ببا ، ووحدة صحة الاسرة بقرية بني عفان ، ومستشفى الصدر بني سويف ، ومستشفى الحميات بني سويف ، ووحدة صحية بقرية أبو شهبة التابعة لإدارة مدينة اهناسيا الصحية ، ووحدة صحية بقرية ننا التابعة لإدارة اهناسيا الصحية

كما كثفت الإدارة جهودها التفتيشية في قطاع التربية والتعليم عدد حملات التفتيش 5 شملت مدرستي : علي حمودة الإعدادية ، علي حمودة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة ناصر التعليمية ، و مدرسة الهلال الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية ،ومدرسة الدوالطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية والثانوية بنات الجديدة التابعة لإدارة بني سويف التعليمية

وفي قطاع التموين تم تنفيذ عدد حملات التفتيش (3) حملات ، شملت ، إدارة تموين الواسطى التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ، و التفتيش على مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إدارة تموين سمسطا التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ، بينما في قطاع الزراعة ، تم تنفيذ 3 حملات ، شملت الإدارة الزراعية ببا التابعة لمديرية الزراعة بني سويف ، الإدارة الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بني سويف ، الإدارة الزراعية الواسطى التابعة لمديرية الزراعة بني سويف

وجه محافظ بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها ، التي شملت : رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوي بالمنشآت الخدمية ، ورصد أزجه قصور اداري في بعض الملفات الحيوية والخدمية ، والتحقيق في مخالفة رصد صرف سولار عن المعدل المعمول لسيارات الحملات الميكانيكية والمعدات وغيرها من المخالفات ، مع اعداد تقرير يعرض على سيادته بما تم تنفيذه من إجراءات لردع المخالفين وعدم تكرارها مرة أخرى