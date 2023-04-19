32 ألف و856 وحدة سكنية تنفذها المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات نشرة الإسكان فى مصر خلال عام 2021/2022، تطور المشروعات التى تمت بالمدن الجديدة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "الإسكان الفاخر" خلال تلك الفترة.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي عدد الوحدات المنفذة بلغ 4764 وحدة بالإضافة إلى 32 ألف و856 وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات بلغت قيمتها 9217 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 1126 وحدة بالمنصورة الجديدة باستثمارات قدرها 1374 مليون جنيه.

وتتضمن المشروعات أيضا بناء35 ألف و118 وحدة جارى تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 18997 مليـون و3378 وحدة جاري تنفيذهـا بغرب كارفور باستثمـارات بلغت قيمتها 1613 مليون عام 2021/2022.

وإجمالا بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022، باستثمارات بلغت قيمتها 143.5 مليار جنيه مقابل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرهـا 150 مليار جنيه .

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 139.8 ألف وحدة بنسبة بلغت 56.8٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 69.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.4٪ ويليه الإسكان الفاخر بعدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8 ألف وحدة بنسبة بلغت نحو 5.6٪ من الإجمالي العام عام 2021/2022 .

ونفذ القطاع "الحكومي/العام/أعمال عام" عدد 130.7 ألف وحدة عام 2021/2022 بنسبة بلغت 53.1٪ من الإجمالي العام مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2020/2021، وتم تنفيذ عـدد 115.4 ألف وحدة بواسطـة القطاع الخــاص عام 2021/2022 بنسبـة 46.9٪ من الإجمالي العام مقابل 169.8 ألف وحدة عام 2020/2021.