‫الزراعة: فتح باب الاشتراك فى معرض زهور الربيع الـ90

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع ويتم تلقي الطلبات اعتبارا من اليوم بمقر إدارة المتحف الزراعي بالدقى.

يشار الى أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وافق على إقامة معرض زهور الربيع في دورته التسعون اعتبارا من منتصف مايو القادم ولمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقى.