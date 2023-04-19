اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل الأزهر: ليلة القدر تحمل فى طياتها فضلا ومكافأة من الله

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:03 ص
وكيل الأزهر: ليلة القدر تحمل فى طياتها فضلا ومكافأة من الله وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني
أ.ش.أ

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قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى إن ليلة القدر أفضل الليالى عند الله تعالى من قامها كفر الله عنه ما تقدم من ذنبه ومن أحسن قيامها فقد قام ليلة خير عند الله من ألف شهر، قال تعالى"إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ .. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ..لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ ألْفِ شَهْرٍ". 

وأضاف وكيل الأزهر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن ليلة القدر تحمل فى طياتها فضلًا عظيمًا لكل مسلم، كما أنها بمثابة المكافأة الكبرى لمن يُقبل فيها على الله بالعبادات والطاعات، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تنبيه وتهيئة المسلمين للفوز بخيرها وبركتها، فهي ليلة التنزيل والتقدير والسلام والرحمة والمغفرة.

وشدد على ضرورة اغتنام تلك الساعات المعدودات، فإن مضت من المسلم وفرط فيها دون أن يغتنمها فى أى ليلة كانت من تلكم الليالى العشر، فقد خسر خسرانًا عظيمًا وحُرم خيرا كثيرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حُرم خيرها فقد حُرم".

وأكد الدكتور الضوينى أن الأزهر الشريف يحرص على مشاركة المسلمين احتفالهم بهذه الليلة العظيمة فى كل عام حيث يعقد الجامع الأزهر احتفالية خاصة بهذه المناسبة تتضمن العديد من الفعاليات والدروس الدينية وقراءة القرآن إلى جانب الأدعية والتسبيح والاستغفار، وذلك بهدف التعريف بفضائل هذه الليلة المباركة، وحث المسلمين في كافة ربوع العالم على إحيائها بالصلاة والدعاء ونشر الخير والسلام بين الناس، داعيا المسلمين جميعًا إلى استغلالها، بالتقرب إلى الله تعالى بالدعاء والصلوات والطاعات، والابتعاد عن المعاصى والذنوب، وطلب الرحمة والمغفرة.

 


الازهر

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