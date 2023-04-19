اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:16 م
أكرم القصاص
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وكالة شئون المسجد النبوي تستعد لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:04 م
وكالة شئون المسجد النبوي تستعد لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن المسجد النبوى
أ ش أ

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أكملت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي استعداداتها لاستقبال المصلين والزوار في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي التي تشھد إقبالاً كبیراً من الزوار والمصلين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرئاسة سعت لتنفیذ خطة میدانیة متكاملة بالتعاون مع الجھات الأمنية تسهيلاً وتيسيراً على زوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.


وعملت الوكالة على تھیئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به وذلك من أجل أن یظھر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به لینعم زوار مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان.


وكثفت الوكالة من جھودھا للتأكد من اكتمال جمیع الخدمات وتسخیر التقنیات والتطبیقات الحدیثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي.


كما أولت وكالة شؤون المسجد النبوي اهتمامًا كبيًرا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة "برايل".


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