وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر

وعبر أشرف عطية، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم، مشيرا إلى أن روح الإخاء والتعاون والمساواه هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو بين مسلم ومسيحى لأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومى.

ومن جانبه، قدم الأنبا بيشوى ووفد الكنيسة الأرثوذكسية خالص التهانى لمحافظ أسوان بهذه المناسبة ، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.