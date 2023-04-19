اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:30 م
أكرم القصاص
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وزير الدفاع الأوكراني يعلن استلام وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:02 م
وزير الدفاع الأوكراني يعلن استلام وسائط دفاع جوي جديدة من أمريكا وألمانيا الجيش الأوكرانى
وكالات

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أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، استلام كييف منظومة جديدة من طراز "إيريس" الألمانية للدفاع الجوي، وهي الدفعة الثانية من نوعها.
 
وكتب ريزنيكوف عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "(استلمنا) الدفعة الثانية من منظومات "إيريس" الذي نشعر بالامتنان لشركائنا الألمان من أجله يزيد من إمكانية مجابهة صواريخ كروز".
 
كما أكد أن دفعة جديدة من أنظمة باتريوت قد وصلت بالفعل إلى البلاد.
 
وكتب عبر صفحته على "تويتر": "اليوم، أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا لأن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت قد وصلت إلى أوكرانيا".
 
وأردف ريزنيكوف: "لقد أتقنتهم أطقم دفاعاتنا الجوية بأسرع ما يمكن وقد أوفى شركاؤنا بوعدهم".

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