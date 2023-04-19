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وزير الخارجية يؤكد ضرورة امتناع أى طرف خارجى عن التدخل فى الشان السودانى

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:51 م
وزير الخارجية يؤكد ضرورة امتناع أى طرف خارجى عن التدخل فى الشان السودانى سامح شكرى ووزير خارجية تشاد
كتب أحمد جمعة

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أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء مع وزير خارجية تشاد "محمد صالح النضيف" بشأن تطورات الوضع في السودان.
 
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الإتصال شهد تبادل الطرفين وجهات النظر حول تطورات الازمة، حيث اتفقا بشأن ضرورة العمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار على وجه السرعة، بما يضع حداً للخسائر في الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.
 
وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري شدد على أهمية تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمة، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأن داخلي. 
 

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