هيئة الطرق تعلن إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ / دهب بالكامل

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إعادة تسيير حركة المرور على طريق شرم الشيخ / دهب بالكامل بطول 80 كم بشكل طبيعي بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بإصلاح وصيانة الأجزاء المتضررة من الطريق بطول 30 كم (من كم 35 إلى كم 65 ) بسبب السيول التي تعرض لها الطريق خلال الأيام القليلة الماضية وحيث قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بالدفع بفرق التعامل مع الكوارث والتنسيق مع إداراة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق كما تم دفع (34) معدة من المعدات الهندسية، وتوالى تنفيذ أعمال الأتربة وطبقات الأساس ثم أعمال الرصف لطبقات الاسفلت المتضررة جراء السيل والتي تم الانتهاء منها جميعا.

ويذكر أنه فور تضرر المسافة من كم 35 إلى كم 65 من الطريق والتى كان من المخطط البدء في تأمينها من اخطار السيول اعتبارا من 1/ 7 / 2023 ضمن خطة العام المالي 2023 / 2024 ولكن بناءا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم الدفع بلجنة من الهيئة العامة للطرق والكباري وعدد من أستاذة الجامعات المتخصصين في أعمال الحماية من أخطار السيول لتحديد خطة العمل لحمايتها وسيتم البدء فى العمل فيها بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتكون جاهزة على موسم السيول القادم في شهر أكتوبر ونوفمبر 2023.