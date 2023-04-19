اليوم السابع
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هل يجوز للزوجة طلب الطلاق الفورى؟.. وما هى شروطه؟

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:00 ص
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق الفورى؟.. وما هى شروطه؟ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق للعيب" وشروط هذا الطلاق و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.

 

ويقول المحامى خالد محمد، أن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذى لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله، "كالجنون، العته، البرص، العقم".

 

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهما:

1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.

2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.

3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويا.

4- ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.

فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب.

 


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