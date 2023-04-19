هل يؤدى تناول المانجو إلى زيادة الوزن.. وما أفضل وقت لتناولها؟

كتبت نهير عبد النبى

المانجو من أفضل أنواع الفواكه التي يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الجميل والمختلف ولكن هناك الكثير من المفاهيم حول هذه الفاكهة وتأثيرها على جسمك، فحسب ما ذكره موقع WEBMED إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن ، فقد تشعر بالارتباك بشأن ما إذا كان يمكنك تناولها أم لا لأن الشائع دائما أن المانجو تعمل على زيادة الوزن

الاعتدال هو المفتاح بقدر ما قد يكون من المغري تناول الكثير من المانجو ، انتبه للكمية التي تستهلكها. ثانيًا ، "السمنة أو زيادة الوزن لم تحدث من تناول الكثير من المانجو أو الموز. زيادة الوزن هي نتيجة مباشرة لتناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق حيث تحتوي المانجو على كثافة منخفضة السعرات الحرارية ومحتوى عالي من الألياف، و هذا يمكن أن يبقي الجوع بعيدًا ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ليس هذا هو الدور الوحيد الذي تلعبه الألياف. حيث تأتي الفواكه مع الألياف التي تمكن الجسم من معالجة السكر الطبيعي".

تحتوي المانجو على كمية عالية نسبيًا من السكر الطبيعي ومع ذلك ، يمكن أن يساعد محتوى الألياف في المانجو في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

هل المانجو غير صحي؟ يقول العديد من خبراء التغذية إنه بعيد كل البعد عن ذلك من أجل الحفاظ على الألياف ، تناولي الفاكهة ولا تعصريها ، كما ينصح اختصاصي التغذيةجميع الفواكه والخضروات" أطعمة فائقة الجودة ".

هل يمكن لعصير الفاكهة أن يضر بصحتك؟

يتذوق الكثير منا المانجو كحلوى لذيذة بعد الوجبة. ومع ذلك ، يمكن أن يضر هذا أكثر مما ينفع تجنب تناول المانجو في نهاية الوجبات لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ويقترح الخبراء تناول المانجو كوجبة خفيفة في منتصف الصباح أو في المساء ، خاصة إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن القيام بذلك له مزايا أخرى أيضًا يمكن أن يمنحك المانجو دفعة طبيعية للطاقة ويحافظ أيضًا على رطوبتك لذا بدلًا من تناول وجبات خفيفة غير صحية ، اختر طبقًا من المانجو الطازج لإشباع رغباتك الشديدة لكن تذكر دائمًا أن تراقب الكمية التي تستهلكها يوميًا.