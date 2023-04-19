هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.13% بختام تعاملات شهر رمضان

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع وشهر رمضان الكريم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات اقتربت من 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.122 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20933 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 7286 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4549 نقطة.