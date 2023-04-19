نائب محافظ بني سويف يشهد احتفالية تجهيز 45 فتاة من العرائس الأيتام والأولى بالرعاية

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ ، لحضور احتفالية جمعية شباب الخير، لتجهيز الفتيات الأيتام من الأولى بالرعاية، وذلك وفي حضور هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، محمد سيد رئيس جمعية شباب الخير للتنمية ، محمد عثمان رئيس قرية بياض العرب.

وخلال الاحتفالية،التي أقيمت بالمؤسسة الاجتماعية لرعاية الأطفال بمجمع الدفاع الاجتماعي بالحمرايا شرق النيل ،سلم نائب المحافظ أجهزة كهربية ومستلزمات أجهزة العرائس المقدمة من الجمعية لعدد 45 فتاة من غير القادرات والأيتام بجانب تجهيز 3 فتيات من نزيلات دار الرعاية، حيث ضمت الاجهزة :غسالات وثلاجات ومطابخ وخلاطات وغيرها ، فضلا عن تفقد بعض المستلزمات والأدوات الرياضية التي وفرتها الجمعية لممارسة بعض الألعاب والرياضات لنزلاء المؤسسة ، والتي شملت طاولة بلياردو ومضارب تنس طاولة وشباك طائرة وكرم قدم.

ونقل نائب المحافظ"بلال حبش" تهنئة المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم "للفتيات بحلول عيد الفطر المبارك وقرب زفافهن ،متمنيًا لهن التوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معرباً عن سعادته لمشاركة الفتيات فرحتهن بهذه المناسبة السعيدة، ،مشيدًا بجمعية شباب الخير باعتبارها إحدى الجمعيات النشطة والبارزة في مجال العمل الأهلي والتطوعي و تقديم الرعاية وتوفير الدعم المادي والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم من أبناء المحافظة.

من جانبه أكد "محمد سيد رئيس الجمعية، أن هذه الفعالية تأتي في ختام الانشطة والجهود التي نفذتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك ، والتي شملت وجيات إفطار، ومساعدات مالية وغيرها والتي كان قد تم توفيرها من خلال تواصل الجمعية مع بعض المؤسساتِ المجتمع المدني، وأهل الخير من رجال البر القادرين، لتجهيز الفتيات من نزيلاتِ دارِ الأيتام، أو من بنات الأسرِ الأولى بالرعاية، من مستحقي دعم الجمعية.