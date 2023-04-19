نائب محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات باجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.
أوضح نائب المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
بحث نائب المحافظ خلال اللقاء عددا من الموضوعات التى تستهدف حل كافة مشكلات المنطقة الصناعية بالمحافظة، كما استعرض مذكرة جهاز المنطقة الصناعية بشأن ما اتخذ من قرار خاص بتغيير أنشطة عدد من المستثمرين بالمنطقة، مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى، لتساهم فى توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.
أوضح نائب المحافظ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
بحث نائب المحافظ خلال اللقاء عددا من الموضوعات التى تستهدف حل كافة مشكلات المنطقة الصناعية بالمحافظة، كما استعرض مذكرة جهاز المنطقة الصناعية بشأن ما اتخذ من قرار خاص بتغيير أنشطة عدد من المستثمرين بالمنطقة، مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى، لتساهم فى توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.
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