ملتقى الأجيال.. دورة رمضانية لكبار السن والشباب فى كرة القدم والبينج بونج بقنا.. صور

قنا صابر سعيد

أجواء احتفالية رائعة فكل ما يحيط بك يدل على أن الشباب بسواعده قادرًا على الإنجاز والنجاح، فبعد أيام من انطلاق أكبر دورة رمضانية فى محافظة قنا يستدل الستار على الاحتفالية وتكريم الفائزين فى الألعاب المختلفة والفرق ذات الأعمار المتفاوتة، فهنا فى مركز شباب الخطارة جنوب قنا ستجد الرجل الستينى فى العمر يلعب بجوار الشاب العشرينى، وكذلك أقيمت مباريات أطلق عليها ربيع العمر للاعبين بأعمار ما فوق الأربعين عاما، ليكتمل المشهد فى ترابط وود تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بقنا.

تجهيزات على مدار شهر رمضان الكريم كان هدفها لم شمل الشباب فى مكان واحد والاستفادة من طاقات وقدرات تلك الشباب فى ممارسة أشياء مفيدة، واسترجاع اللمة والزمن الجميل الذى كانت تجتمع فيه القرية بأمسيات و ليالى رمضان ، الجميع يتسامر ويتبادل الحديث ثم يتناولون السحور فى جماعة، وبمشاركة أكثر من 50 فريقا فى لعبة كرة القدم و24 لاعبا فى دورى تنس الطاولة الذى انطلق بالتزامن من انطلاق الدورة الرمضانية بمركز الشباب وخصص له 3 مراكز أولى، بمشاركة متخصصين فى تنس الطاولة للتحكيم.

قال جمعة محمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الخطارة، أن الدورة شهدت مشاركة 8 فرق من المرحلة الابتدائية، وشارك من المرحلة الإعدادية 14 فريق، ومن المرحلة فوق سن 40 عاما 7 فرق، ومرحلة السن المفتوح 24 فريق، ودورى تنس الطاولة 24 لاعبا، بعدد إجمالى 400 لاعبا مشاركًا فى الدورة الرمضانية التى نظمها واستضافها مركز شباب الخطارة التابع لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، بحضور المئات من أبناء القرية وعدد من أبناء المركز المهتمين بالرياضة، لافتًا أن دورة مركز الشباب نالت استحسان الجميع وأشاد الحضور بالتنظيم والمشاركة القوية للاعبين.

وأشار سلمى عبد الله، مدير إدارة شباب نقادة، إلى أن الرياضة تجمع الشباب فى مكان واحد وهو ما حدث بتلك الدورة الرياضية فى مركز شباب الخطارة التى تقام تحت رعاية مديرية الشباب والرياضية بقنا، وجمعت أعداد كبيرة من الشباب بمختلف الفئات العمرية، فهناك فرق للمراحل الابتدائية وكذلك الإعدادية والمراحل العمرية الأكبر سنًا والتى أطلق عليها ربيع العمر والتى ما زالت تكافح وتمارس الرياضة رغم تقدم العمر لتثبت أن ممارسة الرياضة لا يتعلق بمرحلة عمرية محددة، فكل حسب طاقته وقدراته.

وأثنى سلمى، بتنظيم البطولة ومشاركة الشباب وكذلك الحضور الجماهيرى فى المباريات النهائية والالتزام بقواعد اللعب، بالإضافة إلى تواجد ألعاب أخرى مثل تنس الطاولة ولعبة الكاراتيه، وشهد اليوم الختامى تكريم الفائزين فى مختلف المراحل، مؤكدًا أن الشباب والرياضة تدعم وترعى المواهب فى مختلف الأعمار والألعاب والهوايات المختلفة وتوفر لهم المناخ المناسب لممارسة ما يفضله الشاب أو الطفل.