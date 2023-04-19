اليوم السابع
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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:12 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية من عدة دول أوروبية مطار مرسى علم - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأربعاء، 11 رحلة طيران دولية تصل من دول أوروبية مختلفة، تقل على متنها قرابة 1600 راكب تقريبا من جنسيات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الدخول فور وصولهم وحتى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ مدينة مرسى علم.
 
وكشفت جداول التشغيل اليومية، أنه من المقرر وصول 5 رحلات من المانيا، 2 تشيكى، ورحلة من النمسا واخرى من السويد، ورحلتين من ايطاليا، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.
 
كما تبين من التشغيل الأسبوعى لمطار مرسى علم الدولى بداية من السبت الماضى، ومن المقرر أن يستقبل المطار 140 رحلة طيران دولية، قادمة من 11 دولة أوروبية مختلفة، يتم اتخاذ تسهيل إجراءات الوصول لهم للاستمتاع بإجازاتهم فى مرسى علم.
 
وكشفت جداول الوصول أن أكثر الجنسيات وصولا خلال الأسبوع البولندية والألمانية والتشيكية والإيطالية.
 


 

 


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