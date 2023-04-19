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مصرع طفل وإصابة آخرين فى اشتباه تسمم بقنا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:53 ص
مصرع طفل وإصابة آخرين فى اشتباه تسمم بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى طفل مصرعه، وأصيب 3 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر إصابتهم باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة ملوحة بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد مصرع طفل وإصابة 3 آخرين، إثر إصابتهم باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة ملوحة بمركز نجع حمادى.
 
وتبين مصرع باتريك.ت، 9 أعوام، وإصابة شقيقته جوسيانا، 4 أعوام، ومايكل.ن، 35 عامًا، وشقيقته ميرفت، 39 عامًا، إثر إصابتهم باشتباه تسمم نتيجة تناولهم وجبة ملوحة بمركز نجع حمادى.
 
تم نقل الجثة مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، والمصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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