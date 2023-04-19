اليوم السابع
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مصرع طفل صدمته سيارة بجرجا جنوب محافظة سوهاج

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:43 ص
مصرع طفل صدمته سيارة بجرجا جنوب محافظة سوهاج جثة
سوهاج محمود مقبول

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شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج ، حادث اصطدام سيارة نقل بطفل يبلغ من العمر 6 سنوات مما نتج عنه وفاته، تم نقل الطفل إلى مستشفى جرجا العام وتبين ان الوفاة حدثت نتيجة إصابته بنزيف حادث بالمخ وكسور متفرقة بالجسم.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالشارع أمام منزله بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وتم ضبط السيارة ونقل الطفل للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود حادث تصادم ومتوفـي بالطريق الزراعي الغربي دائرة مركز جرجا حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل " قيادة المدعو عدوي ع س ع 46 سنة سائق- ويقيم دائرة  أسيوط أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالطفل أحمد ح ع ح 6  سنوات ويقيم دائرة المركز أثناء لهوه أمام منزله مما نتج عنه إصابته " نزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ".

تم نقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفـي عقب وصوله وبسؤال قائد السيارة ووالد المتوفـي المدعو حسن ع ح  40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 


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