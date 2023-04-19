مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارة نقل وتوك توك بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك في طريق حنانة بالقرب من مدخل الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وشخص آخر جثة هامدة.



وتبين حدوث إصابة المصابين الأربعة ووفاة الخامس إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل توك توك في طريق حنانة بالقرب من مدخل مركز الحسينية، وتم رفع آثار الحادث ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف الينابة العامة، التي صرحت بالدفن.