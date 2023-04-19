مسلسلات المتحدة فى المقدمة.. "القومى للمرأة" يطرح استبيان حول صورة السيدات بدراما رمضان

كتب محمود راغب

أعد المجلس القومى للمرأة، استمارة استبيان لرصد صورة المرأة فى دراما رمضان 2023، والتى يأتى فى مقدمتها مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أعد الاستمارة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

وأشار المجلس القومى للمرأة، إلى أن الاستبيان الهدف منه فى الخروج بالتقرير النهائي حول صورة المرأة فى دراما رمضان 2023.

ووضع الاستبيان عدد من الأسئلة من بينها وسيلة متابعة المسلسلات الرمضانية، وهل أنت راضية عن صورة المرأة هذا العام، وكيف تصفين صورة المرأة فى دراما رمضان، وأكثر النماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الرمضانية التى تمثلك هل هى شخصية نيلى كريم فى مسلسل عملة نادرة، أم شخصية منى ذكى فى مسلسل تحت الوصاية ، أم شخصية روبى فى مسلسل حضرة العمدة ، ام شخصية يسرا فى 1000 حمدالله ع السلامة ، أم شخصية هالة صدقي فى مسلسل جعفر العمدة ، وهكذا .

وسأل الاستبيان عن أكثر المشاهد التى لاقت الإعجاب وأكثرها لم يعجبك، وطرح تقييم للنماذج النسائية المقدمة من خلال الأعمال الدرامية، وأكثر القضايا التى تم طرحها من خلال مسلسلات رمضان، وأكثر المسلسلات التى نالت على إعجابك.

وركز الاستبيان حول مسلسل تحت الوصاية وتسأل هل يتسم بالواقعية، وإذا كنتى تعرضتى لمثل تجربة منى زكى ، وهل تعبر منى زكى عن واقع كثير من المصريات الأرامل.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.